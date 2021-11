Per l'Atalanta la trasferta contro lo Young Boys è molto importante: vincendo le prossime due partite, la squadra di Gasperini sarebbe aritmeticamente qualificata agli ottavi di Champions League. Nell'andata giocata a Bergamo, i nerazzurri hanno battuto gli svizzeri 1-0 con gol di Pessina. Tutte le informazioni, le statistiche e la curiosità sul match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League

In questo momento l'Atalanta occupa il terzo posto nel girone F della Champions League. I nerazzurri hanno 5 punti , frutto di una vittoria (contro lo Young Boys), due pareggi (contro Mancheter United e Villarreal) e una sconfitta (contro il Manchester United). In testa al girone ci sono Manchester United e Villarreal , entrambe a quota 7. Ultimo posto occupato dallo Young Boys a quota 3. Con questa situazione, l'Atalanta è padrona del proprio destino : vincendo le prossime due partite, la squadra di Gasperini sarebbe aritmeticamente qualificata agli ottavi di Champions League. Il prossimo match contro lo Young Boys sarà quindi fondamentale per il percorso dell'Atalanta: diretta martedì 23 novembre alle 21 su Sky Sport Arena.

Atalanta, i precedenti contro lo Young Boys

Lo Young Boys è stato battuto dall'Atalanta alla 2ª giornata (0-1), nell’unico precedente tra le due squadre in competizioni europee. Gli svizzeri hanno tentato solo tre tiri in tutta la partita (uno nello specchio), e solo uno nel secondo tempo. Dopo aver vinto le prime tre partite contro avversarie italiane in competizioni europee - tutte in Europa League tra il 2012 e il 2014 - lo Young Boys ha perso cinque delle ultime sei sfide contro avversarie italiane (1V), incluse tutte le ultime tre.