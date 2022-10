Fiorentina-Basaksehir, le probabili formazioni del match di Conference League

Contro i turchi del Basaksehir Vincenzo Italiano rilancia Jovic dal 1' dopo il gol all'Inter, con Kouamé e Ikoné ai suoi lati. In difesa più Terzic di Dodò. Ecco le probabili formazioni del match valevole per la 5^ giornata di Conference League. Fiorentina-Basaksehir è in diretta giovedì 27 ottobre alle 18.45 su Sky Sport Football

Archiviata la sconfitta con l'Inter in campionato, la Fiorentina si rituffa in Europa per provare a strappare il pass per la fase a eliminazione diretta della Conference League. Gli uomini di Italiano ospitano al Franchi il Basaksehir, capolista del gruppo A: ai Viola, secondi a -3 dalla squadra di Istanbul, basta una vittoria per festeggiare la qualificazione aritmetica, senza dover guardare il risultato degli Hearts. Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del match valevole per la 5^ giornata di Conference.