È morto Holzenbein, campione del mondo con la Germania Ovest nel 1974

Ѐ morto a 78 anni Bernd Holzenbein, leggenda del calcio tedesco . L'attaccante ha vinto la Coppa del Mondo nel 1974., conquistando il calcio di rigore che ha permesso alla Germania Ovest di pareggiare nella finale con i Paesi Bassi. La partita finì 2-1 per i tedeschi, che si laurearono per la seconda volta campioni del mondo . Nel 1976, Holzenbein giocò e segnò nella finale dell'Europeo, ma in quell'occasione la Germania fu sconfitta ai rigori dalla Cecoslovacchia.

La storia con l'Eintracht: dalla Coppa Uefa al record di gol

Holzenbein ha indossato per 14 anni la maglia dell'Eintrahct Francoforte, conquistando tre volte la Coppa di Germania e una volta la Coppa Uefa, battendo in finale il Borussia Monchengladbach. In Bundesliga, l'attaccante ha realizzato 160 gol in 420 partite., diventando il giocatore più prolifico nella storia del club. Un record ancora imbattuto.