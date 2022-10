La Lazio di scena a Graz per tornare a vincere in Europa dopo la debacle contro il Midtjylland della 2^ giornata: Sarri dovrebbe confermare Immobile e Felipe Anderson, con Pedro favorito su Zaccagni per completare il tridente. Panchina per Luis Alberto, c'è Vecino al suo posto. Sturm Graz-Lazio è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW giovedì 6 ottobre alel 18.45