In una partita nervosa e piena di cartellini, con Dybala costretto a uscire per un colpo subito al ginocchio sinistro, la Roma va in vantaggio con Celik nel recupero del primo tempo e sfiora anche il raddoppio nella ripresa. Da un rilancio del portiere però nasce l'azione del pari di Moura, tiro deviato da Baldanzi, e poco dopo arriva anche l'espulsione di Cristante. Nel finale i giallorossi resistono all'assalto portoghese

L'INFORTUNIO DI DYBALA