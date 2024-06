È il giorno di Italia-Croazia: l'attesa LIVE

C'è grande attesa a Lipsia: si chiude la fase a gironi dell'Italia con il match decisivo contro la Croazia. In caso di vittoria o pareggio gli azzurri sarebbero certi della qualificazione agli ottavi contro la Svizzera. In caso di sconfitta, bisogna sperare che l'Albania non vinca contro la Spagna e attendere i risultati degli altri gruppi nei prossimi giorni. L'avvicinamento al calcio d'inizio delle 21 con tutte le ultime notizie di formazione e non solo

TUTTO SU EURO 2024