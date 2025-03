Il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova, che qualche settimana fa ha accettato la convocazione della Repubblica Ceca, ha segnato la prima rete con la formazione Under 18: l'attaccante, entrato nel secondo tempo, ha realizzato al 64' il gol del momentaneo 3-1 nel match amichevole contro i pari età della Francia GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Prima gioia per Louis Buffon con la maglia della nazionale della Repubblica Ceca U18. L'attaccante classe 2007, figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova, è entrato in campo a inizio secondo tempo e al 64' ha realizzato il gol del momentaneo 3-1 nell'amichevole contro i pari età della Francia (terminata poi 4-1). In questa sosta la nazionale allenata da Vaclav Jilek è stata impegnata in Portogallo per un torneo amichevole: oltre alla gara contro i francesi, Buffon è subentrato nella ripresa della prima partita pareggiata 2-2 con l'Inghilterra e ha giocato titolare nel match perso 2-0 contro i padroni di casa.

"Ho deciso con la mia famiglia di giocare per la Repubblica Ceca" Intervistato dai media della nazionale, Louis Buffon ha parlato della sua scelta di giocare per la Repubblica Ceca: "Ho parlato con la mia famiglia e abbiamo deciso che giocare per la nazionale ceca sarebbe stato meglio per il mio percorso calcistico. Abbiamo deciso di intraprendere questa esperienza. Mia mamma era ovviamente felicissima, ma anche mio papà era molto felice perché si trattava della prima chiamata in nazionale. Anche lui mi ha consigliato di scegliere la Repubblica Ceca perché secondo noi è la miglior cosa per svilupparmi come calciatore". Approfondimento Piacere sono Buffon, Louis Thomas Buffon