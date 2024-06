Inghilterra-Slovenia, le probabili formazioni della partita degli Europei

Ultimo turno anche per il gruppo C. L'Inghilterra, che comanda con 4 punti, contro la Slovenia dovrebbe schierare per 10/11 la squadra vista con la Danimarca. La novità dovrebbe essere Gallagher per Alexander Arnold. Anche il ct sloveno Kek è pronto a riproporre la formazione vista nell'ultimo pareggio con la Serbia. Diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) e con l'opzione Diretta gol (251). In streaming su NOW LA PROBABILI FORMAZIONI

Ultimo appuntamento della fase a gironi con il gruppo C che si conclude con Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia. La situazione del girone è molto equilibrata con gli inglesi in testa con 4 punti e Slovenia e Danimarca che inseguono a 2 davanti alla Serbia che è a quota 1. La vittoria serve ad entrambe nel match di Colonia per avere la certezza del passaggio del turno agli ottavi di finale. Formazioni molto simili a quelle viste nell'ultima partita giocata. Diretta su Sky Sport 252 con l'opzione Diretta Gol al canale 251 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Inghilterra, Southgate mette Gallagher per Alexander Arnold Quasi tutto confermato in casa Inghilterra con due risultati su tre a disposizione per il primo posto nel girone. Davanti a Pickford il quartetto composto da Walker, Stones, Gomez e Trippier, mentre in mezzo al campo sono stati provati Gallagher e Rice. Sulla trequarti Saka, Bellingham e Foden, così come Kane nel ruolo di unica punta. INGHILTERRA (4-2-3-1) la probabile formazione: Pickford; Walker, Stones, Gomez, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT. Southgate

Slovenia, Sesko recupera e Kek non cambia nulla Il ct degli sloveni Kek è rimasto soddisfatto della prestazione offerta dalla sua squadra contro la Serbia anche se la beffa finale del gol di Jovic allo scadere ha lasciato un po' di amaro in bocca. La buona notizia è il recupero al meglio di Sesko che giocherà davanti insieme a Sporar. Per il resto Oblak in porta, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza in difesa. Sugli esterni di centrocampo sono in pole Stojanovic e Mlakar, mentre in mediana ecco Stankovic e Cerin SLOVENIA (4-4-2) la probabile formazione: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Stankovic, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. CT. Kek