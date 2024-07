Olanda-Turchia, le probabili formazioni dei quarti a Euro 2024

Dopo i primi due quarti di finale di Euro 2024, stasera si affrontano Olanda e Turchia. Per Koeman ballottaggio tra Bergwijn e Malen. Montella con tre squalificati: a Kökçü e Yüksek, si è aggiunto ieri anche Demiral. Match live alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dopo i primi due quarti di finale di Euro 2024, adesso tocca alla sfida tra Olanda e Turchia. La nazionale Orange ci arriva dopo il 3-0 negli ottavi sulla Romania, mentre quella allenata da Vincenzo Montella si è qualificata per i quarti battendo 2-1 l’Austria di Rangnick grazie alla doppietta di Demiral. La partita è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con Giancarlo Marocchi, a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Paolo Aghemo.