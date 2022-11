Nessun problema di formazione per Bas, che per la gara inaugurale del suo Qatar riporta nei titolari Akram Afif assente nell'amichevole contro l'Albania. L'Ecuador ha recuperato i tre infortunati presenti in rosa, ma solo Gruezo dovrebbe partire dal primo minuto. Calcio d'inizio alle 17. Si gioca allo stadio Al Bayt

I padroni di casa del Qatar daranno avvio al Mondiale 2022. Avversario di turno è l'Ecuador, la nazionale che ha chiuso al quarto posto le qualificazioni sudamericane. Il Qatar ha affrontato l'Ecuador in tre precedenti occasioni, tutte amichevoli con un bilancio in perfetta parità: un successo per parte e un pareggio. La nazionale di casa, dunque, arriva a questa manifestazione forte del titolo di campione d'Asia conquistato nel 2019. Il miglior risultato dell'Ecuador fino ad oggi in un Mondiale è stato nel 2006, quando è arrivato agli ottavi di finale. La partita si gioca domenica alle ore 17 presso l'Al Bayt Stadium di Al-Khor.