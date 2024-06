Buone notizie per Scaloni nel primo test in vista della Copa America: l'Argentina ha sconfitto 1-0 l'Ecuador grazie alla rete di Di Maria. In campo si è rivisto anche Messi, che non disputava una partita in nazionale da 6 mesi

L'Argentina ha battuto 1-0 l'Ecuador nella prima delle due amichevoli di preparazione alla Copa America. Decisiva la rete di Di Maria, la 31^ con la maglia albiceleste. L'ex Juve, scelto come capitano per via dell'assenza dall'inizio di Messi, ha poi lasciato il posto proprio al numero 10, che è tornato in nazionale dopo 6 mesi. Oltre al solito Di Maria, si è preso la scena anche Cristian Romero: l'ex difensore dell'Atalanta ha servito un assist pazzesco al compagno, scatenando l'entusiasmo dei media argentini. L'albiceleste scenderà di nuovo in campo sabato 15 giugno contro il Guatemala nell'ultimo test in programma.