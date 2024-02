Davanti al proprio pubblico, il Qatar ha vinto la Coppa d'Asia, la sua seconda consecutiva. In finale ha battuto la Giordania, con un 3-1 contraddistinto dai 3 calci di rigore assegnati e realizzati dalla nazionale di casa, ormai più di una "sorpresa". Il protagonista della finale è Afif, infallibile dal dischetto. Prima la sblocca al 22', poi - dopo il pari provvisorio di Al-Naimat al 67' - riporta avanti il Qatar al 73'. Nel corso di un lunghissimo recupero finale (17' oltre il 90') poi segna anche il terzo rigore della sua serata, confermandosi anche capocannoniere del torneo con 7 reti. Per il Qatar, come detto, si tratta del secondo successo di fila in Coppa d'Asia, dopo quella vinta nel 2019 nella finale contro il Giappone.