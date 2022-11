La colonna sonora del Mondiale

Trinidad Cardona, Davido e Doja Aisha hanno firmato "Hayya Hayya", la canzone "ufficiale" del Mondiale, ed è quindi attesa una loro esibizione live. Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares invece sono gli interpreti di "Tukoh Taka" (richiamo al Tiki Taka, verrà cantato in inglese, spagnolo e arabo), Ozuna e Gims di "Arhbo" e Lil Baby di "The world is yours to take".