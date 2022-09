Un guizzo di Raspadori nel secondo tempo regala tre punti meritatissimi all’Italia che batte a San Siro l’Inghilterra 1-0. Grazie a questo successo, Azzurri di nuovo in corsa per un posto alle Finals da giocarsi nell’ultimo match in Ungheria. Partenza buona per gli Azzurri che non corrono rischi e accelerano nella ripresa. Dopo il vantaggio di Raspadori, Dimarco colpisce un palo. Nel finale gestione senza ansie per la Nazionale che porta a casa un successo preziosissimo. Inghilterra in Lega B

