Probabili formazioni Lazio-Udinese

Sarri schiera Patric in difesa, in avanti Zaccagni è favorito su Felipe Anderson nel tridente con Immobile e Pedro. Gotti fa riposare Molina, gioca Soppy a destra, mentre in attacco tandem Beto-Deulofeu. Le probabili formazioni di Lazio-Udinese, in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

La Lazio per cancellare la brutta sconfitta contro il Napoli, l’Udinese per ritrovare i tre punti che mancano da due giornate. La sfida tra la squadra di Sarri e quella di Gotti chiuderà il turno infrasettimanale della 15^ giornata di Serie A, fischio d’inizio del match previsto per le 20.45 (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). 21 i punti ottenuti dalla Lazio fino a questo momento, 15 invece quelle conquistati dai bianconeri.

Lazio, gioca Patric. In avanti c'è Zaccagni leggi anche Sarri: "Ko a Napoli chiaro già dal riscaldamento" Tra i pali confermato Reina, in difesa non c’è lo squalificato Luiz Felipe, al suo posto spazio a Patric al centro con Acerbi, mentre sugli esterni agiranno Lazzari e Hysaj. Nessun dubbio per Maurizio Sarri a centrocampo, dove giocheranno dal primo minuto Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto; qualche ballottaggio in più in attacco dove l’unico certo di scendere in campo dal primo minuto è Immobile, verso una maglia da titolare anche Pedro, ormai recuperato, per l’altro posto del tridente si contendo un posto Zaccagni, favorito, e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3) La probabile formazione: Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Udinese, Soppy a destra. In avanti Beto-Deulofeu leggi anche Udinese, squadra in ritiro. Pereyra si opera Non convocati Pereyra, infortunato, e Stryger Larsen, la novità principale in casa bianconera è rappresentata dal possibile turno di riporto per Molina, sempre titolare fino a questo momento, con Soppy che dovrebbe partire dall’inizio sulla destra nel 3-5-2 che ha in mente Gotti. In difesa Becao, Nuytinck e Samir, sugli esterni di centrocampo appunto Soppy a destra e Udogie a sinistra, in mezzo Arslan, Walace e Makengo. In attacco Beto al fianco di Deulofeu. Non è del tutto da escludere una soluzione più offensiva, con l’inserimento di Forestieri dal primo minuto pronto ad agire insieme a Deulofeu alle spalle di Beto unica punta in quello che diventerebbe un 3-4-2-1.