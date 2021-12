Gol e spettacolo all'Olimpico in un match, tra Lazio e Udinese, bello e divertente. La squadra di Gotti accarezza il colpaccio andando avanti prima 2-0 e poi 3-1 (doppio Beto e Molina). Immobile, Pedro, Milinkovic e Acerbi ribaltano una gara che sembrava ormai segnata. Ma all'ultimo minuto del lunghissimo recupero concesso per l'intervento del VAR in occasione del 4-3 di Acerbi, Arslan trasforma l'ultima palla della gara nel 4-4 finale

