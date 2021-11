Probabili formazioni Salernitana-Juventus

Allegri pensa al 4-3-3 con il ritorno dal primo minuto di Chiellini, Bentancur e Kean. Colantuono sceglie Djuric e Bonazzoli in attacco, assente Ribery. Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus, calcio d'inizio ore 20.45

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la Juventus torna subito in campo. Passa dal match contro la Salernitana l'opportunità di riscatto dei bianconeri, chiamati a reagire per riavvicinare il quarto posto. Di fronte ci saranno i granata di Stefano Colantuono, ultimi in classifica, che vogliono dare continuità al pareggio contro il Cagliari e ritrovare una vittoria che manca dal 26 ottobre (1-2 a Venezia).

La probabile formazione della Salernitana leggi anche Serie A, 15^ giornata: curiosità e statistiche Colantuono deve fare a meno di Ribery, già assente nella partita contro il Cagliari. Per fermare la Juventus, l'allenatore granata pensa al 3-5-2 con Djuric e Bonazzoli in attacco. Possibile turno di riposo per Gondo, uscito al 39° minuto a Cagliari per un problema muscolare. Al suo posto pronto Zortea, schierato nel ruolo di esterno a destra. Per il resto stessa formazione vista in Sardegna, con Coulibaly, Di Tacchio e Obi a centrocampo.

SALERNITANA (3-5-2) la probabile formazione: Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. All.: Colantuono

La probabile formazione della Juventus leggi anche Allegri: "Marinaio sa come uscire dalla tempesta" Allegri pensa a diversi cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro l'Atalanta, complici anche le assenze di McKennie e Chiesa. Possibile il cambio di modulo con la scelta del 4-3-3. In difesa tornerà Chiellini che prenderà il posto di Bonucci, mentre a centrocampo ci sarà Bentancur con Locatelli e Rabiot. Davanti spazio a Kean, supportato da Dybala e Bernardeschi. Solo panchina per Morata che non segna in campionato da settembre.