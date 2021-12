Probabili formazioni Genoa-Atalanta

Ekuban in vantaggio nel ballottaggio con Pandev, a destra gioca Ghiglione; Gasperini punta sull'ex Zapaccosta e Pessina. Genoa-Atalanta, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

L' Atalanta , quarta in classifica con 37 punti, vuole cancellare il passo falso contro la Roma e chiudere al meglio il 2021, per farlo dovrà riuscire a battere il Genoa , terzultimo a quota 10 punti e reduce da quattro sconfitte consecutive. Genoa-Atalanta, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Se in attacco la certezza è la presenza di Destro dal primo minuto, Shevchenko scioglierà solo all’ultimo il ballottaggio tra Ekuban e Pandev , con il primo leggermente favorito. A centrocampo il dubbio riguarda la fascia destra, dove Ghiglione alla fine dovrebbe spuntarla su Sabelli, in mezzo confermato Portanova al fianco di Sturaro e Badelj

Atalanta, Zappacosta e Pessina dal 1'

Gasperini deve rinunciare a Toloi e Maehle, oltre a Gosens, non convocati per infortunio. Il trio difensivo sarà composto da Djimsiti, Demiral e Palomino, a centrocampo torna titolare l’ex della gara Davide Zappacosta sulla destra, in mezzo spazio a De Roon e Freuler, mentre a sinistra gioca Pezzella. Per il ruolo di trequartista il favorito è Pessina, in avanti Malinovskyi con Zapata.