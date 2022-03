statistiche

L'Atalanta non segna da tre trasferte di Serie A e non arriva a quattro di fila in campionato da novembre 2015 (nella gestione Edoardo Reja); più in generale, Atalanta e Bologna non hanno trovato il gol in cinque partite di Serie A dall'inizio del 2022: soltanto il Genoa ne conta di più (sette) nel periodo.