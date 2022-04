Probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Tra i nerazzurri torna tra i convocati Zapata, ma andrà in panchina. Dal 1' Boga e non Muriel. Spalletti deve invece rinunciare allo squalificato Osimhen, ma ci sarà Mertens a sostituirlo. Titolari Zanoli e Fabian Ruiz, panchina per Zielinski. Le ultime sulle probabili scelte dei due allenatori Condividi

Uno dei due big match di giornata sarà quello tra Atalanta e Napoli, importante per entrambe le squadre. L'Atalanta vuole continuare la striscia di quattro risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, ma soprattutto vuole scavalcare la Lazio vittoriosa ieri contro il Sassuolo e la Roma di scena alle 18 in casa della Sampdoria. Il Napoli, privo di Osimhen, continua invece la corsa al sogno scudetto e almeno per una sera vuole raggiungere il Milan in vetta alla classifica. Calcio d'inizio oggi alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta, titolare Boga. Torna Zapata tra i convocati leggi anche Zapata brucia le tappe: convocato per il Napoli Gasperini sceglie il 3-4-1-2. Zappacosta torna titolare a sinistra dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre sulla corsia opposta giocherà ancora Hateboer. In difesa, terzetto composto da Scalvini, Palomino e Djimsiti. In mezzo al campo spazio a De Roon e Freuler, con Koopmeiners che giocherà sulla trequarti alle spalle di Malinovskyi e Boga. Panchina per Muriel, torna tra i convocati Duvan Zapata, in fase di recupero dopo il lungo infortunio.

ATALANTA (3-4-1-2) La probabile formazione: Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini.

Napoli, panchina per Zielinski. Gioca Zanoli leggi anche Spalletti: "Spero Mertens mi presenti il conto" Spalletti dovrà rinunciare a tre titolari per la difficile sfida di Bergamo: mancheranno infatti Osimhen e Rrahmani per squalifica, Di Lorenzo per infortunio. A sostituire i due difensori saranno rispettivamente Juan Jesus e il giovane Zanoli a destra, con Mario Rui a sinistra e Koulibaly a completare il quartetto difensivo. Panchina anche per Piotr Zielinski a centrocampo, dove accanto a Lobotka - schierato come vertice basso - ci saranno Anguissa e il recuperato Fabian Ruiz. In attacco toccherà a Dries Mertens, con Politano e Insigne sugli esterni.