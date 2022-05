Probabili formazioni Inter-Sampdoria

Correa favorito su Dzeko per fare coppia con Lautaro Martinez, a destra gioca Dumfries; Giampaolo con Yoshida in difesa e Quagliarella unica punta. Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria (ore 18)

Vincere contro la Sampdoria e sperare che il Milan perda contro il Sassuolo: è questa la combinazione che permetterebbe all’ Inter di superare in classifica i rossoneri e aggiudicarsi lo scudetto, il secondo consecutivo. Prima di sperare in un risultato favorevole dal Mapei Stadium, però, la formazione allenata da Simone Inzaghi deve battere la Sampdoria, già aritmeticamente salva, nella gara che si gioca alle 18 a San Siro.

Inter, Correa favorito su Dzeko

Inzaghi: "Stagione positiva. Perisic? Spero resti"

Il grande dubbio per Simone Inzaghi riguarda il partner di Lautaro Martinez in attacco. Nelle ultime ore però sono in netta risalita le quotazioni di Correa, che ha scavalcato Dzeko e Sanchez. L’altro ballottaggio riguarda la fascia destra, dove però Dumfries è favorito su Darmian. In difesa giocano Skriniar, de Vrij e Bastoni, in mezzo Barella con Brozovic e Calhanoglu, mentre Perisic agirà a sinistra.