Il Verona vince contro la Fiorentina nel finale e si allontana dalla zona retrocessione, mentre si complica la corsa Champions per i viola. Il più pericoloso tra gli ospiti è Kean, costretto poi a uscire in barella per un colpo alla testa, mentre l'Hellas mostra più fame di vittoria e in extremis trova la rete grazie a Bernede che finta sul destro e batte De Gea per l'1-0

