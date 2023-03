Stankovic non può contare su Rincon squalificato. Djuricic sarà a centrocampo mentre Cuisance agirà sulla trequarti. Gabbiadini è il terminale offensivo. Zaffaroni deve sciogliere ancora qualche dubbio vista l'indisponibilità di Verde anche se Baaf va verso una maglia da titolare. Djuric riferimento più avanzato. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Sfida da ultima spiaggia per la Sampdoria che si gioca a Marassi contro il Verona le residue possibilità per sperare ancora nella salvezza. Il match, combattuto, contro la Juve, ha forse ridato spirito alla squadra di Stankovic che vuole assolutamente conquistare i tre punti. L'allenatore blucerchiato si affida, in avanti al solito Gabbiadini mentre Cuisance agirà sulla trequarti. Spazio per il giovane Zanoli a destra. Dal canto suo, il Verona, ha l'occasione di accorciare a -2 sullo Spezia in caso di successo. Zaffaroni non avrà a disposizione Verdi mentre Braaf va verso una maglia da titolare alle spalle di Djuric riferimento più avanzato. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.