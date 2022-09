Le scelte degli allenatori - Italiano

Con solamente due vittorie finora in stagione, Vincenzo Italiano deve decisamente invertire la rotta. Per farlo, schiera un tridente offensivo inedito, con Jovic e Cabral entrambi in panchina. Kouamé sarà il centravanti, coadiuvato dagli esterni Sottil e Ikonè. In difesa, dove mancano Milenkovic e Igor, giocano Ranieri e il ristabilito Martinez Quarta. A destra, out Dodo, c'è Venuti. A centrocampo giocano sia Amrabat che Mandragora assieme all'ex Barak