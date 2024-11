Una notte da capolista, in compagna dell'Inter e in attesa del Napoli. L'Atalanta conquista il suo settimo successo consecutivo vincendo anche a Parma 3-1. Match subito in discesa per i bergamaschi con il gol dopo 4' di Retegui. Annullato un gol a Lookman ma il raddoppio arriva prima del break con Ederson. Nella ripresa il Parma ci prova e accorcia con Cancellieri. Gasp viene espulso ma l'Atalanta trova il terzo gol con Lookman. Nel finale si rivede Scalvini dopo l'infortunio al ginocchio

