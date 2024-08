Probabili formazioni di Udinese-Lazio

Ballottaggio sulla fascia destra per Runjaic con Ehizibue favorito su Ebosele. Thauvin e Brenner alle spalle di Lucca unica punta. Sanchez ko per infortunio. Gli ospiti con Casale accanto a Romagnoli, Vecino in mediana in vantaggio su Rovella. In attacco confermati Noslin, Castellanos e capitan Zaccagni. Match in diretta su Sky Sport Calcio e su Sky Sport canale 251 alle 18.30