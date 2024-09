La squadra di Conte conquista la terza vittoria consecutiva dopo il passo falso della prima giornata contro il Verona. A Cagliari il match è combattuto: la sblocca nel primo tempo Di Lorenzo su assist di Lukaku. Gara sospesa per 7' per lancio di fumogeni. Nella ripresa Marin colpisce la traversa, poi ancora Lukaku serve un gran pallone per Kvaratskhelia che fa 2-0. Il georgiano ricambia e 4' più tardi mette in condizione il belga di segnare il 3-0. Chiude Buongiorno con il 4-0

