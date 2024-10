Dopo la prima vittoria in Champions, i nerazzurri cercano di risollevare la loro classifica anche in campionato: stasera alle 18 al Gewiss Stadium per gli ex rossoblu Gasperini e Retegui c’è l’ostacolo Genoa, con la squadra di Gilardino reduce da due sconfitte di fila in Serie A e in grande emergenza a centrocampo

L’Atalanta fresca di prima vittoria in Champions contro un Genoa che viene da due sconfitte di fila in campionato e in grande emergenza a centrocampo. La sfida tra l’ex genoano Gasperini e Gilardino mette di fronte due squadre che vivono due periodi nettamente differenti. I nerazzurri, dopo il 3-0 in Europa contro lo Shakthar, vogliono migliorare la loro classifica in Serie A, che per ora dice 7 punti con sole due vittorie in 6 partite. Davanti Retegui sfida per la prima volta la squadra che l'ha portato in Italia. Il Genoa è a quota 5 ma ultimamente ha perso, oltre al derby di Coppa Italia, contro Venezia e Juve. Il match è in programma stasera al Gewiss Stadium di Bergamo, calcio d’inizio alle ore 18.