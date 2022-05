Benali, la mossa diversa di D'Angelo rispetto la sconfitta dell'andata, segna al'11' il gol che manda il Pisa in finale playoff contro la vincente di Monza-Brescia, in programma domani. Ottimo inizio dei padroni di casa, bravi a legittimare l'immediato vantaggio con una prova maiuscola: Puscas si fa annullare ingenuamente il 2-0, mentre il Benevento non si rende quasi mai pericoloso e vicino al pari. Pisa qualificato grazie al miglior piazzamento in regular season