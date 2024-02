Succede di tutto nei minuti finali di Ternana-Spezia: padroni di casa in vantaggio all’89’ grazie alla rete di Di Stefano, ma in pieno recupero arriva il pari di Di Serio che regala un punto ai liguri. Rigore sbagliato da Gaston Pereiro al 57’ sul risultato di 0-0. Le due squadre restano appaiate a quota 22 punti in zona retrocessione

Di Serio risponde a Di Stefano. Pereiro sbaglia un rigore

Finisce 1-1 la sfida salvezza allo Stadio Liberati tra Ternana e Spezia. Un match che si accende nel finale quando all’89’ passano in vantaggio i padroni di casa grazie a Di Serio, ma proprio quando gli umbri sembravano poter festeggiare una vittoria che manca ormai dal 20 gennaio, arriva al 95’ il pareggio di Di Serio. Rammarico anche per il rigore sbagliato da Gaston Pereiro al 57’ sul risultato di 0-0. Un punto a testa, dunque, per Ternana e Spezia che rimangono così appaiate a quota 22 in classifica in piena zona retrocessione.