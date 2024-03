L’Ascoli vince 4-1 lo scontro diretto per la lotta retrocessione contro il Lecco grazie a Caligara, Bellusci e Duris. I primi tre gol della partita arrivano nel primo tempo e tutti su rigore: Lepore del Lecco apre le marcature, seguito dalla doppietta di Caligara. Bellusci e Duris chiudono definitivamente il match. La squadra di Carrera, all’esordio in Serie B, aggancia lo Spezia in classifica

