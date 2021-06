Stampa spagnola: Sergio Ramos offerto al Psg

Anche dalla Spagna vedono il Psg nel futuro di Sergio Ramos. L'ex capitano del Real, che oggi ha detto addio al club dopo 16 anni di permanenza, è stato offerto ai parigini dai suoi agenti. Questo quanto sostiene As, che spiega come agli occhi di Ramos il Psg sia una delle migliori opzioni. Non solo perché lì ha vecchie conoscenze come Keylor Navas o Di María, ma anche perché ci sono diversi spagnoli come Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera e Bernat. Infine al difensore piace l'idea che l'allenatore, Pochettino, parli spagnolo. E, soprattutto, che Parigi sia ad un ora di aereo da Madrid, il che consentirebbe alla famiglia di non subire cambiamenti troppo bruschi.