Dopo sette stagioni, Rafael Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. "È un momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, è arrivato il momento di dire addio. Sicuramente sarò nella storia del club per cosa ho fatto qua. L'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre", ha dichiarato in zona mista al termine della gara a San Siro contro il Venezia

Rafael Leao lascia il Milan. Dopo sette stagioni, il portoghese ha scelto di intraprendere una nuova avventura con il Galatasaray. A margine della gara tra i rossoneri e il Venezia, l'ormai ex numero 10 ha parlato in zona mista commentando i motivi del suo addio: "È un momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni con loro, mi hanno aiutato a crescere facendomi capire cosa significhi rappresentare il Milan ma è arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, magari essendo l’ultima volta a San Siro lì sotto. Sicuramente sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua. La vita è così, impariamo, ci salutiamo ma secondo me l’amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre". Passando poi ai ricordi in questi sette anni con i rossoneri: "Porto con me il momento dello scudetto, sono momenti che ricorderò fino alla fine. Ci sono momenti in cui bisogna decidere, il Milan rimane sempre il Milan, la squadra e l’allenatore sono di grandi livello. Amorim è molto bravo e deciso, può aiutare il Milan a tornare a vincere, mi piace il calcio che gioca. Auguro il meglio al Milan. Ringrazio i tifosi che mi sono stati vicino, il Milan continuerà a vincere"