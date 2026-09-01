Sono già otto i movimenti in entrata della Roma in questa sessione: riscattati Malen e Ghilardi, sono arrivati anche Castro, Molina, Koulierakis, Mora, Balerdi e de Roon. Gli ultimi due sono stati ufficializzati proprio nelle ultime ore, ma il mercato giallorosso non è ancora chiuso: resta la ricerca di un esterno offensivo