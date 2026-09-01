Ultima giornata di calciomercato con la Roma ancora al lavoro per completare la rosa. Segui il nostro liveblog per non perdere tutte le news, le trattative e le indiscrezioni raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. I giallorossi stanno cercando soprattutto un nuovo esterno offensivo, con un possibile nuovo tentativo per Gittens del Chelsea
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Le uscite della Roma in questa sessione
Tanti anche i movimenti in uscita: hanno lasciato la Roma Sangaré, Saud Abdulhamid, Baldanzi, Romano, Celik, Pagano, Dovbyk, Angelino, Kumbulla, Cherubini, Reale e Ziolkowski. Nelle ultime ore restano inoltre da seguire altre possibili partenze, con Soulé finito nel mirino del Fulham ed El Aynaoui e Robinio Vaz tra i nomi in uscita
Leweling, operazione destinata a tramontare
Si allontana invece Jamie Leweling. La Roma aveva presentato allo Stoccarda una nuova offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma l'esterno tedesco non ha aperto al trasferimento. Senza il via libera del giocatore, l'operazione è ormai destinata a tramontare
Nuovo tentativo per Gittens
La Roma può fare un nuovo tentativo per Jamie Gittens nell'ultima giornata di mercato. Il Chelsea potrebbe aprire alla formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro, mentre i giallorossi ragionano su un diritto di riscatto intorno ai 55 milioni. Una delle piste da seguire per completare il reparto offensivo
Gli arrivi della Roma finora
Sono già otto i movimenti in entrata della Roma in questa sessione: riscattati Malen e Ghilardi, sono arrivati anche Castro, Molina, Koulierakis, Mora, Balerdi e de Roon. Gli ultimi due sono stati ufficializzati proprio nelle ultime ore, ma il mercato giallorosso non è ancora chiuso: resta la ricerca di un esterno offensivo
Cosa aspettarsi dall'ultimo giorno della Roma
La Roma arriva all'ultimo giorno di mercato con l'obiettivo principale di chiudere per un esterno offensivo. La pista Leweling è destinata a tramontare dopo la mancata apertura del giocatore, mentre restano vive quelle che portano a Luiz Henrique e soprattutto a Jamie Gittens, per il quale i giallorossi possono fare un nuovo tentativo con il Chelsea sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto intorno ai 55. Da seguire anche le possibili uscite: il Fulham resta interessato a Soulé, mentre Robinio Vaz ed El Aynaoui stanno lasciando la Capitale per andare rispettivamente all'Hull City e al Lipsia
Calciomercato Roma, le news di oggi live
- Nonostante l'offerta da 35 milioni più bonus allo Stoccarda, Leweling non ha aperto al trasferimento
- Possibile tentativo per Gittens del Chelsea: si cercano aperture per un prestito oneroso a 5 milioni con diritto a 55
- Intanto i giallorossi tengono la pista per Luiz Henrique che resta un obiettivo per la corsia esterne in caso di cessione di Soulé
- Sull'argentino c'è il Fulham che ha avviato i contatti con l'argentino
- Robinio Vaz va all'Hull City in prestito con diritto di riscatto
- Ed El Aynaoui verso il Lipsia in prestito per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni
- Il tabellone mercato della Roma