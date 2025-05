Giro d'Italia LIVE, oggi si arriva a Matera

Da Alberobello e Lecce a Ceglie Messapica e Matera. L'edizione 108 del Giro continua a toccare alcune delle località più rinomate e speciali del Sud Italia. Un Sud caro soprattutto agli sprinter, reduci dalle fatiche in Albania e desiderosi di mettersi in mostra prima di iniziare le dure scalate alpine dell'ultima settimana. I 151 km della quinta tappa dovrebbero essere un nuovo terreno di caccia per le ruote veloci dopo quello in Salento, ma chissà se la parte finale non possa rappresentare una tentazione per più di qualcuno