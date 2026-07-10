Tour de France 2026, la 7^ tappa da Hagetmau a Bordeaux: cronaca LIVE

Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico, che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la 7^ frazione, una tappa totalmente piatta, a uso e consumo dei velocisti. Si va da Hagetmau a Bordeaux passando per Mont-de-Marsan per 175,1 km. Ci sarà da divertirsi soprattutto nel finale, che si preannuncia elettrizzante.
23 tappe, e si continua!
Quella di ieri è stata la 23^ tappa al Tour de France vinta da Pogacar. Un successo che emoziona anche lo stesso campionissimo sloveno.
Il racconto della 6^ tappa
Tour de France, 6^ tappa: Pogacar gigante dei Pirenei! È maglia giallaVai al contenuto
Cosa è successo ieri
Con uno stacco imperiale sul Tourmalet, Tadej Pogacar ha dato il primo, violento, scossone al Tour 2026. Il "principe", con la fattiva collaborazione di Del Toro, ha messo in fila gli avversari come birilli, staccandoli nel finale dell'ascesa pirenaica e distanziandoli nella discesa successiva. La classifica, ridisegnata totalmente, vede Pogacar in giallo, Vingegaard a 2'40", Del Toro, Evenepoel e Ayuso a 3'30" circa.
Torstein Træen, dopo la caduta il ritiro ma con ironia: il video
L'ex maglia gialla, conquistata alla quarta tappa, paga la caduta nella discesa sul Col du Tourmalet. Dopo aver terminato la tappa è stato costretto al forfait ufficiale. Gli accertamenti hanno evidenziato una commozione cerebrale e fratture multiple alle costole. Lui, comunque, ha deciso di lasciare il Tour… con stile
Torstein Træen, addio al Tour… ma con stile e ironiaVai al contenuto
Un uomo solo al comando
Buon venerdì! Smaltita la "sbornia pirenaica", con la straordinaria performance di Tadej Pogacar, la giornata di oggi sulle strade del Tour si preannuncia più tranquilla. La nuova Maglia gialla, il "cannibale" sloveno, non dovrebbe avere difficoltà a difendere il simbolo del primato in una tappa totalmente piatta, a uso e consumo dei velocisti. Si va da Hagetmau a Bordeaux passando per Mont-de-Marsan per 175,1 km. Ci sarà da divertirsi soprattutto nel finale, che si preannuncia elettrizzante.