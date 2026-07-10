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Tour de France 2026, la 7^ tappa da Hagetmau a Bordeaux: cronaca LIVE

live Ciclismo

A cura di Bernardo Cianfrocca

Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico, che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la 7^ frazione, una tappa totalmente piatta, a uso e consumo dei velocisti. Si va da Hagetmau a Bordeaux passando per Mont-de-Marsan per 175,1 km. Ci sarà da divertirsi soprattutto nel finale, che si preannuncia elettrizzante.

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23 tappe, e si continua!

Quella di ieri è stata la 23^ tappa al Tour de France vinta da Pogacar. Un successo che emoziona anche lo stesso campionissimo sloveno.

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Cosa è successo ieri

Con uno stacco imperiale sul Tourmalet, Tadej Pogacar ha dato il primo, violento, scossone al Tour 2026. Il "principe", con la fattiva collaborazione di Del Toro, ha messo in fila gli avversari come birilli, staccandoli nel finale dell'ascesa pirenaica e distanziandoli nella discesa successiva. La classifica, ridisegnata totalmente, vede Pogacar in giallo, Vingegaard a 2'40", Del Toro, Evenepoel e Ayuso a 3'30" circa.

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Buon venerdì! Smaltita la "sbornia pirenaica", con la straordinaria performance di Tadej Pogacar, la giornata di oggi sulle strade del Tour si preannuncia più tranquilla. La nuova Maglia gialla, il "cannibale" sloveno, non dovrebbe avere difficoltà a difendere il simbolo del primato in una tappa totalmente piatta, a uso e consumo dei velocisti. Si va da Hagetmau a Bordeaux passando per Mont-de-Marsan per 175,1 km. Ci sarà da divertirsi soprattutto nel finale, che si preannuncia elettrizzante.

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