Tour de France 2026, la 7^ tappa da Hagetmau a Bordeaux: cronaca LIVE

Con uno stacco imperiale sul Tourmalet, Tadej Pogacar ha dato il primo, violento, scossone al Tour 2026. Il "principe", con la fattiva collaborazione di Del Toro, ha messo in fila gli avversari come birilli, staccandoli nel finale dell'ascesa pirenaica e distanziandoli nella discesa successiva. La classifica, ridisegnata totalmente, vede Pogacar in giallo, Vingegaard a 2'40", Del Toro, Evenepoel e Ayuso a 3'30" circa.