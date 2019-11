3/19

Nel postgara, c'è delusione nel box Ferrari: "E' una situazione da analizzare, siamo tutti e due dispiaciuti per il team, lui ha provato ad andare verso l'interno. L'episodio non condiziona il nostro rapporto, siamo abbastanza maturi" dice Leclerc. Vettel commenta così: "Credo sia un peccato per la squadra, avremmo ottenuto un risultato migliore e ce lo saremmo meritati secondo me. Eravamo in lotta, è stato un duello abbastanza aggressivo. Ma non so perché ci siamo toccati. Questo purtroppo ha rovinato la gara di entrambi".

FOTO. Leclerc-Vettel: incidente tra Ferrari al GP del Brasile di F1