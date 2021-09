Su il sipario sul lungo e attesissimo weekend del GP d'Italia. È il giorno della conferenza piloti a Monza, ma prima su Sky Sport24 appuntamento con i piloti Ferrari: Sainz e Leclerc in esclusiva. Il Gran Premio di Monza è tutto in diretta su Sky Sport F1. Da non perdere anche l'appuntamento di Aragon su Sky Sport MotoGP (canale 208)



GP MONZA, IL PROGRAMMA SU SKY - LA MOTOGP AD ARAGON: LA GUIDA TV