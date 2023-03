Si va in pista per il terzo round della stagione che finora ha visto la Red Bull prendere subito il volo. Ferrari e Mercedes in attesa di una reazione, mentre l'Aston Martin vuole sorprendere ancora. Semaforo verde alle 3.30, poi le Libere 2 alle 7. Tutto il fine settimana di Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

