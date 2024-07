Lando Norris si prende le FP3. Super tempo per la McLaren in 1:16.098, davanti al compagno Piastri e a Verstappen con la Red Bull 'evoluta'. La scuderia di Woking si presenta dunque da favorita per la caccia alla pole. Quarto Russell, poi Sainz che paga sei decimi dal leader. Ferrari a due facce, più in difficoltà Leclerc (11° dietro a Hamilton, protagonista anche di un pericoloso testacoda). Perez, con la 'vecchia' Red Bull è 13° a sei decimi da Max, per una prova ancora anonima. Attenzione agli outsiders: Williams, Haas e RB puntano al Q3. Alle 16 le qualifiche