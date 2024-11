In pista ora per decidere la griglia di partenza dell'ultima Sprint della stagione. Norris il più veloce anche nel Q2 davanti a Russell, Piastri, Hamilton, Verstappen, Sainz e Leclerc. Eliminato ancora una volta Sergio Perez nel Q1. In palio punti importanti nella lotta al titolo Costruttori tra la Rossa e la McLaren (che a Lusail ha il primo match point). Tutto live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI