Norris (McLaren): “Mi piace la calma di Piastri, è molto cool. È una cosa in cui molte volte mi sarebbe piaciuto somigliargli di più. Ma la cosa più importante è andare d’accordo, e a me è sempre successo con i compagni di squadra. E così con Oscar, sono felice di come lavoriamo insieme e del rapporto anche fuori dalla pista. Non tutti saranno dello stesso avviso, ma è così”