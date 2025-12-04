Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Abu Dhabi a Yas Marina
Cresce l'attesa per l'ultima gara della stagione di F1, che assegnerà il titolo con la sfida tra Norris, Verstappen e Piastri. Lando: "Team order? Non ne abbiamo discusso, ma ne sarei felice. Al contrario io sarei disposto a farlo". Piastri: "Finché non so cosa esattamente ci sia aspetta da me non so cosa rispondere". La conferenza è in diretta su Sky Sport F1 e qui il live streaming. Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW
CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING - COMBINAZIONI TITOLO
in evidenza
Piastri (McLaren): “Mi piace molto la sua collezione di macchine… Adoro il fatto che siamo amici fuori dalla pista, sarebbe più facile il contrario”
Norris (McLaren): “Mi piace la calma di Piastri, è molto cool. È una cosa in cui molte volte mi sarebbe piaciuto somigliargli di più. Ma la cosa più importante è andare d’accordo, e a me è sempre successo con i compagni di squadra. E così con Oscar, sono felice di come lavoriamo insieme e del rapporto anche fuori dalla pista. Non tutti saranno dello stesso avviso, ma è così”
Piastri (McLaren): “Non abbiamo discusso di team order, ma finché non so cosa esattamente ci sia spetta da me non so cosa rispondere”
Norris (McLaren): “Team order tra noi McLaren se necessario? Non ne abbiamo discusso e onestamente ne sarei felice. Però non penso lo chiederei, starebbe ad Oscar decidere. Così nel caso opposto. Al contrario io sarei disposto a farlo”
Verstappen (Red Bull): “Incoraggiamento da parte dei miei? Ma noi non siamo fatti così, parlo con loro di altre cose. So che quando sono in macchina ho il loro sostegno e sento la loro fiducia”
Piastri (McLaren): “Bello avere le persone care accanto in momenti così, anche se per molte gare della mia carriera non è andata allo stesso modo. Ma è chiaro che la loro presenza è molto piacevole”
Verstappen (Red Bull): “Mia madre resta a casa con i cani, papà in un rally in Africa…”
Norris (McLaren): “A fine stagione ci sono sempre i miei amici, così come i miei genitori. Ma che si vinca o si perda, è sempre così e voglio condividere con loro”
Piastri (McLaren): “Ci sono stati momenti e gare che mi piacerebbe riviver, ma direi che la stessa cosa vale per il team. Ma credo non abbia senso indicare un caso o l’altro”
Verstappen (Red Bull): “Non siamo stati sempre al top ma sono orgoglioso per come abbiamo reagito, proviamo a divertirci fino alla fine. Ma nessun momento in particolare da indicare”
Norris (McLaren): “Ci sono sempre episodi importanti nel cammino che uno fa durante la stagione, quelli che sono costati punti o posizioni in griglia, ma anche momenti sfortunati come a Zandvoort. E la squalifica a Las Vegas. Ammetto di aver fatto degli errori, ma ci sono state anche un paio di circostanze, come in Qatar, in cui non siamo stati perfetti come team”
Piastri (McLaren): “Ho giocato un po’ a padel prima di questo weekend…”
Verstappen (Red Bull): “Vigilia trascorsa con mia figlia, ma dato anche un occhio al GT3 per la prossima stagione. Per il resto, approccio come sempre”
Norris (McLaren): “L’approccio sarà lo stesso di ogni weekend. Riesaminiamo il precedente, le cose che sono andate meno bene e i dettagli, al fine di preparaci al meglio. Al di là di questo si fa lo stesso lavoro, anche se c’è più entusiasmo”
Il leader Noris con Verstappen e Piastri in conferenza a Yas Marina: sono loro a giocarsi il titolo Mondiale 2025, vediamo cosa diranno per scaldare ancora di più questo ultimo e decisivo round della stagione.
VIA ALLA SECONDA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI
E' il momento del primo confronto di questa settimana decisiva in F1: Norris, Verstappen e Piastri, i tre in lotta per il titolo, a breve protagonisti della conferenza piloti a Yas Marina
TERMINA QUI LA PRIMA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI
Hadjar (Racing Bulls): “Io simile a Max come stile? Se Red Bull ha fatto questa scelta vuol dire che per loro è l’ideale. Verstappen ha uno stile unico, ma credo che questo valga anche per me. In comune c’è qualcosa sul piano della mentalità. Lui è impressionante per la fame che ha di vittorie anche dopo 4 titoli vinti. Non è da tutti. Quanto al mio futuro, arrivare in Red Bull e lottare per la vittoria è emozionante. Magari non accadrà subito, ma arriverà... "
Hadjar (Racing Bulls): “Non mi sono mai ripetuto anno dopo anno, ho sempre gareggiato su macchine diverse. E penso di essere abbastanza bravo ad adattarmi”
Russell (Mercedes): “Cercherò di dare il massimo, magari saremo in lotta con quelli che si giocando il titolo, ma dobbiamo pensare a noi e non rischierò né più né meno delle altre gare”
Hadjar (Racing Bulls): “Non credo potremo essere di disturbo a uno dei tre pretendenti al titolo”
Leclerc (Ferrari): “Non so quanto saremo competitivi in questo weekend, ci aspettiamo una grande McLaren qui, poi Red Bull e Mercedes. Ma sono qui solo per tratte il massimo dalla mia gara, non credo potrò avere un ruolo nella lotta mondiale. Sta a loro”
Russell (Mercedes): “Non credo sia ragionevole chiedere a un pilota che può vincere il campionato di farsi da parte con un team order. Non sarebbe corretto, entrambi in McLaren hanno il diritto di avere questa possibilità”
Russell (Mercedes): “2022 e 2025 sono state ottime stagioni, ma questa credo sia stato molto positiva. Chi vincerà il Mondiale? Per me Norris”
Russell (Mercedes): “Dobbiamo goderci questa ultima gara della stagione, cercando di fare il massimo. In Qatar avevamo la macchina per fare bene ma non è andata come speravamo, capita una volta su dieci…”
Hadjar (Racing Bulls): “Il passaggio in Red Bull? Non c’è stata una telefonata in particolare (poi rivela di averlo saputo in Qtar, ndr). Marko me lo aveva fatto capire. Inizia una nuova avventura e dovrò fare di tutto per partire col piede giusto. Chi vincerà questo Mondiale? Norris”
Hadjar (Racing Bulls): “Entusiasta del passaggio in Red Bull, anche perché stiamo entrando in una nuova era della F1”
Leclerc (Ferrari): “Chi vincerà la stagione? Credo Lando, 12 punti di vantaggio sono tanti…”
Leclerc (Ferrari): “Problemi accentuati da una pista non amica, ma poi è dipeso da noi. Speriamo di poter cambiare qui ad Abu Dhabi. La stagione? A livello personale sono soddisfatto del mio lavoro, ma le prestazioni e i risultati non mi rendono soddisfatto. Abbiamo reagito bene come team, ma non è stato semplice perché non abbiamo portato aggiornamenti anche perché ora concentrati sul 2026. Speriamo nella prossima stagione”
Leclerc (Ferrari): “In Qatar è stato un weekend difficile, sì. Abbiamo capito però cosa è successo, ma avere una soluzione è un’altra storia. Abbiamo un’idea ma non una soluzione al 100%”
Leclerc, Russell e Hadjar i protagonisti della prima parte della conferenza
VIA ALLA CONFERENZA PILOTI DI ABU DHABI
Scatta oggi la volata di una stagione pazzesca in F1: sarà tutto LIVE su Sky
Il conto alla rovescia procede rapido verso la sfida di domenica, quando un GP che si annuncia di rara intensità assegnerà ad Abu Dhabi il titolo di campione del mondo 2025 di Formula 1, per il quale sono in corsa Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Un finale mozzafiato che potrete vivere come sempre live su Sky.
Il confronto ora in conferenza stampa tra Norris, Verstappen e Piastri
I tre pretendenti al titolo, Norris, Piastri e Verstappen, saranno protagonisti della seconda sessione della conferenza piloti che avrà inizio alle 11.30. Nel primo gruppo di piloti, invece, Leclerc, Russell e Hadjar.
Dal 2010 non c'era una volatra a tre per il titolo
Era dal 2010 che non si verificava un arrivo in volata a tre, col britannico della McLaren che ha più di un risultato a disposizione, visto che il leader Norris vanta 12 punti di vantaggio sul pilota della Red Bull e 16 sul compagno di squadra Piastri. Ma l'olandese Verstappen è a caccia del quinto titolo consecutivo e per questo non si potranno fare calcoli e tantomeno errori come quelli che la scuderia inglese ha fatto di recente.
In McLaren il duello tra il leader Norris e Piastri durerà fino alla fine di questa adrenalinica annata, con in mezzo un Verstappen che farà di tutto per fare suo il titolo. Per il team Papaya, però, il vantaggio di poter puntare su due cavalli su tre, finora lasciati liberi di correre, ma questo è anche un rischio e si vedrà se alla prova dei fatti tale scelta, corretta, verrà confermata fino in fondo. Di sicuro, come ricordato da Carlo Vanzini, una sconfitta del team di Woking sarebbe la più clamorosa nella storia della F1.
aVerstappen 'famelico', dopo la rimonta ora vede davvero la possibilità del quinto titolo. Ma all'olandese servirà una gara alla Super Max. L'anno scorso la vittoria fu conquistata da Norris, ma il titolo l'aveva già in tasca Verstappen, che a Yas Marina vinto dal 2020 al 2023 e conosce ogni segreto e particolarità del tracciato dove cercare di coronare una rimonta senza precedenti.
Tutto ancora aperto: questa settimana ad Abu Dhabi si deciderà il Mondiale piloti, con Norris che avrà un'altra occasione dopo il primo match point sprecato in Qatar. Ecco cosa dovrà accadere a Yas Marina per assegnare il ttolo: le combinazioni per Lando, Verstappen e Piastri.
Norris, Verstappen o Piastri: chi vincerà il Mondiale? Le COMBINAZIONI per il titoloVai al contenuto
Uno sguardo alla classifica dopo la vittoria di Verstappen a Losail che ha rimandato l'assegnazione del titolo ad Abu Dhabi: qui i punti e i distacchi tra Norris, Max e Piastri
Come cambia la CLASSIFICA di F1 dopo il QatarVai al contenuto
Quando i Mondiali si decidono all'ultimo GP
Ad Abu Dhabi il Mondiale 2025 di Formula 1 si deciderà ancora una volta all'ultima gara, con l'ultimo precedente che risale al 2021 e che vede sempre come protagonista Max Verstappen. Ma ricordi le altre volte che il Mondiale si è deciso all'ultimo GP dell'anno? Dai un occhio qui.
Mondiali decisi all'ultima gara: tutti i precedentiVai al contenuto
Oggi la conferenza piloti con Norris, Verstappen e Piastri
La sfida tra Norris, Piastri e Verstappen avrà inizio già oggi a Yas Marina, con il confronto che li vedrà protagonisti nella conferenza che aprirà l'appuntamento di Yas Marina e che, come detto, avrà inizio alle 11.30. La diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), ma sarà possibile seguire l'appuntamento del 4 dicembre anche il live streaming qui.
La nostra squadra per raccontarvi l'atteso finale della F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.
I commenti a caldo con 'Notebook'
Chi sarà campione ad Abu Dhabi? Il commento post gara e all'esito del Mondiale 2025 con 'Notebook': domenica, sul canale 207 e in live streaming, le analisi, le interviste e le curiosità subito dopo la bandiera a scacchi.
L'approfondimento post gara da non perdere con Race Anatomy alle 17.15
L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara, le parole dei protagonisti e i momenti decisivi della stagione
Sempre aggiornati con Sky Sport 24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24,su SkySport.it esui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana per non perdere neanche un istante della lotta alla corona di campione del mondo 2025.
Cosa vedremo oggi su Su Sky Sport F1 e qui in live streaming
- Ore 11.30: Conferenza stampa piloti, canale 205 e live streaming su Skysport.it
- Ore 15: Paddock Live Pit Walk
Si scende in pista, 120' di prove libere per l'assalto finale: tutto live su Sky Sport F1
- Ore 8: F2 – Prove Libere
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 11.55: F2 – Qualifiche
- Ore 13.45: Paddock Live
- Ore 14: F1 – Prove Libere 2
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.30: Paddock Live Show
- Ore 16: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato la caccia all'ultima pole dell'anno: tutto live sul canale 207
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 13.10: F2 – Sprint Race
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 – Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.45: Paddock Live Show
Domenica la gara che deciderà la stagione 2025: le dirette su Sky
- Ore 10.10: F2 – Feature Race
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy