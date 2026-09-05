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GP Italia
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Prove Libere 2
  1. 1.G. Russell
  2. 2.C. Leclerc
  3. 3.A. Antonelli
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Formula 1, GP Monza: la diretta delle terze prove libere in Italia

Terza sessione di prove libere a Monza per raccogliere gli ultimi dati in vista delle qualifiche, in programma alle 16:00. Segui qui la diretta. Il weekend del GP d'Italia è live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

DALLE 12.30 LA DIRETTA SKY DELLE TERZE LIBERE

LIVE

Kimi Antonelli sempre leader del campionato dopo la gara di Zandvoort (chiusa al 2°posto): il bolognese arriva al GP d'Italia con 59 punti di vantaggio su Russell e Hamilton. Norris sorpassa Leclerc. Ecco le CLASSIFICHE

f1

RISULTATI LIBERE 2 - E' di Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599. Secondo Leclerc e terzo Antonelli. Ferrari bene sul passo gara. Sabato ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. LA CRONACA

F1

RISULTATI LIBERE 1 - Uno-due Ferrari al termine della prima sessione di prove libere a Monza, con Leclerc primo davanti ad Hamilton in 1:23.008. Terzo Russell, poi Lawson e Antonelli. Kimi, leader del Mondiale, scatterà dal fondo della griglia per la sostituzione del motore. LA CRONACA

Prendete appunti! Oggi libere e qualifiche live su Sky

Oggi si scende in pista, con l'ultima sessione di libere in programma alle 12.30 prima delle qualifiche delle 16. Domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Il weekend di Monza sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Nel Tempio della Velocità in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Il programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 9.25: F3 – Sprint Race
  • Ore 10.45: Porsche Supercup - Qualifiche
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 16.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Cosa vedremo domenica in diretta su Sky Sport F1

  • Ore 8.10: F3 – Feature Race
  • Ore 9.40: F2 – Feature Race
  • Ore 11.40: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Gli orari dei primi passaggi delle repliche su Sky Sport F1

  • Qualifiche: 19.20 e 21.20 di sabato 5 settembre
  • GP: 20 e 22 di domenica 6 settembre