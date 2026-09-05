Oggi si scende in pista, con l'ultima sessione di libere in programma alle 12.30 prima delle qualifiche delle 16. Domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Il weekend di Monza sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Nel Tempio della Velocità in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.