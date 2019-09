Pioggia a Monza nella giornata che apre il weekend del Gran Premio d’Italia. Attività limitata per buona parte della prima sessione di prove libere e solo nel finale, con il migliorare delle condizioni, sono arrivati i tempi che hanno visto la Ferrari di Charles Leclerc chiudere al comando in 1:27.095 (unico pilota a scendere sotto l’1:30). Secondo posto per Sainz su McLaren, seguito dal compagno di squadra Norris. Quarto Hamilton su Mercedes, mentre Bottas ha chiuso con l’ottavo crono. Una prima sessione difficile, dunque, con Raikkonen e Perez finiti a muro (nessuna conseguenza per loro) e tante difficoltà nel trovare il feeling in frenata. Se Leclerc, reduce dal successo di Spa, nella parte conclusiva ha cominciato a girare con un buon ritmo, ha invece faticato di più Vettel soprattutto in uscita dalla prima variante (sette lunghi). Il tedesco ha chiuso con l'ottavo tempo. Si torna a girare alle 15: il GP d’Italia è in diretta esclusiva su Sky Sport F1.

