Dopo tanta attesa finalmente la MotoGP torna in pista con una giornata di test sul circuito di Jerez, da seguire in tempo reale su skysport.it. I piloti potranno così riprendere confidenza con le proprie moto prima del GP di Spagna: l'appuntamento è per domenica 19 luglio in diretta su Sky Sport MotoGP

I TEST DI JEREZ LIVE