Il circuito di Misano è il primo a riaprire al pubblico per le gare del Motomondiale: consentito l'accesso a 10mila persone al giorno per i due weekend di gara del 13 e 20 settembre. Tra le misure anti-Covid predisposte per l'occasione 18 tribune, 18 parcheggi e altrettanti percorsi dedicati, con la supervisione di 700 steward. La gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Non solo MotoGP: la F1 al Mugello, gara alle 15:10 su Sky

GP MISANO, LA GRIGLIA DI PARTENZA