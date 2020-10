GP Aragon, la conferenza piloti LIVE alle 17

Motomondiale senza sosta: archiviato il trionfo di Petrucci a Le Mans, si torna subito in pista con il primo dei due GP in programma ad Aragon. La settimana si apre con la conferenza piloti e si concluderà con la gara della MotoGP domenica alle 14 in diretta su Sky. Intanto al Tas di Losanna è in corso l'udienza di Iannone dopo la sospensione per doping, si decide il futuro del pilota Aprilia

CASO IANNONE, UDIENZA AL TAS: GLI SCENARI