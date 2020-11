Mir: "Non mi aspettavo una moto così competitiva"

Motomondiale in pista a Valencia per il secondo weekend consecutivo. Primo match point per Mir, leader del Mondiale a +37 su Quartararo e Rins. Rossi negativo al Covid nell'ultimo test: sarà regolarmente in pista. Iannone, è arrivata la conferma della squalifica: l'Aprilia potrebbe puntare su Dovizioso. Gli orari delle gare in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

GP COMUNITÀ VALENCIANA, GUIDA TV