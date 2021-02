Yamaha: una scommessa sui giovani

Presentata la livrea della Yamaha 2021: la parola d'ordine è stata "costanza", esattamente quello che è mancato alla Casa che ha vinto più gare, ma ha perso il Mondiale 2020. Rossi in Petronas al fianco di Morbidelli, per il Mondiale al via il 28 marzo in Qatar la Casa giapponese ha deciso di puntare forte sui giovani con la coppia inedita Quartararo-Vinales

Dopo Ducati eccoci di nuovo a parlare di una corazzata di quelle toste, cioè il team Yamaha ufficiale con una folgorante , accecante , novità : dopo 8 anni e una vita lì, non c'è più il 46 . Rossi lo vedremo più avanti nel team Petronas, per ora Yamaha si identifica con la parziale novità, con la gioventù, cioè Maverick Vinales e Fabio Quartararo . Vinales è alla quinta stagione con la Casa, mentre Quartararo alla terza, ma per lui è la prima volta in una squadra ufficiale. Cosa dire innanzitutto della scelta Yamaha? Bè, da una parte ci sta. Prima o poi Valentino Rossi avrebbe smesso o comunque da un po' non rappresentava più il futuro, quindi ci sta che in Giappone, alla Yamaha, abbiano deciso di cambiare , di prendere un pilota più giovane, senza peraltro perdere del tutto Rossi, perché comunque si corre per passione, nascono affetti e stime, ma si corre per vincere e vendere. Quindi ci sta.

La costanza prima di tutto

TEAM DIRECTOR

Jarvis: "Squadra pronta, non ci manca nulla"

I colori sono un po' più eleganti dello scorso anno, ma non cambia molto. La Yamaha 2021 è bella, elegante, ma quello che conta è come andrà. Considerando che i motori sono congelati, Yamaha deve aver lavorato molto e bene su tutto il resto per riprendere una competitività in tutte le gare. La parola d'ordine è infatti stata "costanza", esattamente quello che è mancato alla Casa che ha vinto più gare, ma ha perso il Mondiale 2020. Vinales ha vinto una sola gara e spesso è apparso insicuro, incostante non in grado di essere la prima guida di una casa come Yamaha. Lo sarebbe come qualità, talento, velocità, ma non come costanza.

Lo spagnolo dice una cosa e il giorno dopo ne accade un’altra, è insicuro, altalenante. Se quest'inverno avrà lavorato sulla sua testa, complice anche il fatto di non avere più Rossi in squadra, e sarà riuscito a essere freddo e duro, bè magari Vinales potrebbe davvero essere il pilota capace di riportare il titolo alla Yamaha. Altrimenti avrà perso, dopo il quinto anno in Yamaha e i due iniziali in Suzuki, le sue chance da supertoprider.