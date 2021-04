A Jerez giornata riservata alle parole dei piloti. Marquez: "Mi serve ancora tempo, prima di tutto cercherò di essere costante". Bagnaia: "Pronti per vincere". VR46 in MotoGP, Rossi: "Yamaha fornitore unico? Non lo escludo". Morbidelli: "So come affrontare le difficoltà". Quartararo: "Siamo nella direzione giusta". La gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP

Dopo il GP di Portimao, concluso al 7° posto a 9 mesi dagli ultimi giri in pista in MotoGP, Marc Marquez questa settimana affronta il circuito di Jerez, quello dove inziò la sua odissea con la caduta e il lungo stop. Il pilota spagnolo ha le idee chiare: "Il mio obiettivo è essere più costante, la condizione fisica non è molto diversa rispetto a due settimane fa. Dopo la gara in Portogallo il mio corpo ha chiesto di rallentare. Il limite non riguarda la moto o le gomme ma solo il mio fisico, lo sappiamo. Mi sembra che questa settimana sia tutto più tranquillo, è importante, mi sembra un weekend normale". "Ho bisogno di guidare e di guidare bene, di accumulare giri, ci servono tempo e chilometri, la mia posizione sulla moto non è ancora quella giusta", ribadisce Marquez.

Quartararo: "Siamo nella direzione giusta"

Dopo tre gare in vetta alla classifica c'è Quartararo, reduce da due vittorie di fila: "Mi sento molto bene sulla moto. Nel 2020 sono partito benissimo, poi il finale di stagione è stato un disastro: la doppietta dello scorso anno qui fu importante, ma ora non conta, si riparte da situazioni differenti". Il Diablo è cresciuto: "Stiamo andando nella direzione è giusta, abbiamo tutto il necessario per proseguire sulla scia di Doha e Portimao, dobbiamo restare tranquilli".

Morbidelli: "So come affrontare le difficoltà"

Morbidelli arriva dal 4° posto e già nel 2020 a Jerez ha sfiorato il podio: "Quest'anno possiamo chiudere tra i primi tre. La mia forza mentale? Superare i momenti difficili è la storia della mia vita, spero di essere sempre pronto". Da quest'anno al suo fianco c'è Rossi: "Il clima in Petronas è cambiato, con Vale è diverso, ha un'aura tutta sua intorno. VR46 in MotoGP? Non sono riuscito a raccogliere alcuna informazione...Non penso di andare nel suo team, anche se il mio contratto ha delle opzioni di uscita".

Mir: "Possiamo chiudere tra i migliori"

Il campione del mondo in carica è fiducioso: "Non credo di non essere competitivo a Jerez, in passato non siamo riusciti a mettere insieme tutti i tasselli ma possiamo riuscirci quest'anno. Possiamo lottare per il podio e anche per la vittoria".